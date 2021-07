"Wunderheilung wird im Vatikan geprüft": So schimpft das Netz über die Schwalbe von Italien-Star Immobile 

Die Netzreaktionen zur Immobile-Schwalbe

immobile was ja auf deutsch so viel wie „unbeweglich“ bedeutet

Italien trifft im Halbfinale auf Spanien

Den großen Fußballabend in München wollten Italiens EM-Helden ohne den umgehenden Blick auf das Gigantenduell gegen Spanien auskosten. "Jetzt genießen wir diesen Sieg, dann denken wir an den Gegner", sagte Trainer Roberto Mancini in der Nacht zum Samstag. Das EM-Halbfinale steigt am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion. Spanien hatte sich zuvor durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durchgesetzt. "Es fehlen noch zwei Spiele, jetzt wartet Spanien auf uns, eine großartige Mannschaft", sagte Verteidiger Leonardo Bonucci.