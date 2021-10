Nach Impf-Debatte: Novak Djokovic hat über Australian-Open-Start noch nicht entschieden

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er bei den Australian Open im nächsten Jahr antreten wird. "Ich werde entscheiden, ob ich nach Australien gehe oder nicht, nachdem ich die offizielle Erklärung von Tennis Australia gesehen habe", sagte Djokovic am Sonntag in Paris. Beim Hallen-Turnier in Frankreichs Hauptstadt tritt der Serbe erstmals nach seiner US-Open-Niederlage wieder an.

Anzeige