Impfaktion in der Arena Leipzig: Booster für SC DHfK Leipzigs Handballer

Leipzig. Auf das erste Geisterspiel der Saison folgte eine Impfaktion: Dem Zuschauerstopp in Sachsen will der Handball-Bundesligist SC DHfK entgegenwirken. Deshalb haben sich rund 30 DHfK-Akteure und -Angestellte am Freitag ihren Booster abgeholt. Damit zeigt sich der Bundesligist einmal mehr als Vorreiter im Kampf gegen die Pandemie. „Wir müssen die Situation bereinigen. Heißt: Ärmel hoch und anpacken“, kommentierte Geschäftsführer Karsten Günther.

