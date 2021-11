Impfchaos um Ex-Bremen-Trainer Anfang - Werder-Geschäftsführer Filbry: "Sehr klare Indizienlage"

Das Impfchaos um Ex-Werder-Trainer Markus Anfang setzt sich fort: Er war am Samstag wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 zurückgetreten. Es gibt Vorwürfe gegen ihn, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte am Freitag Ermittlungen gegen Anfang eingeleitet. "Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende“, wurde Anfang in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Am Abend äußerte sich Werder-Geschäftsführer Frank Baumann vor dem Anpfiff zu dem Theater. "Es hat sich schon dramatisch zugespitzt. Das ist für alle Beteiligten keine schöne Situation", so Baumann am Sky-Mikro. "Man glaubt, dass man in 30 Jahren Profifußball alles miterlebt hat, aber es kommt immer noch was dazu." Anfang hatte die Vorwürfe bestritten und der Werder-Geschäftsführer "glaubte das seinem Mitarbeiter. Da gibt man schon einen Vertrauensvorschuss." Mehr wollte und konnte Baumann zu dem "laufenden Verfahren" nicht sagen.

Baumanns Geschäftsführer-Kollege Klaus Filbry wurde am Samstagabend in einer Medienrunde im Weserstadion etwas deutlicher. "Ausschlaggebend war, dass wir am Freitagabend noch einmal Besuch von der Polizei im Weserstadion hatten. Dort wurde uns eine sehr klare Indizienlage übermittelt", erklärte er. "Wir hätten uns aufgrund der Indizienlage natürlich auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen auseinandergesetzt. Erst einmal mit dem Thema Beurlaubung, aber dann eventuell auch mit einer Verdachtskündigung." Durch Anfangs Rücktritt ist das nun nicht nötig. Der Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, Anfang bezieht ab sofort kein Gehalt mehr.