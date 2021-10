Kommentar zur Impfdebatte um Joshua Kimmich: Eigentor mit Nebenwirkungen

Was bleibt von diesem Samstag in der Allianz Arena? Bayern gewinnt 4:0. Mit einem Eigentor von Joshua Kimmich. Der Nationalspieler hat sich geoutet. Status: nicht geimpft. Was sein gutes Recht ist. Beides. Es herrscht Meinungsfreiheit hierzulande. Zum Glück. Und kein Impfzwang. Dass Kimmich sich stellt und erklärt, ist ehrenhaft bis mutig. Dass Kimmich sich so entschieden hat, muss man nicht verstehen, ist aber zu akzeptieren. Die Gesellschaft muss das aushalten. Dass Kimmich zugibt, die alle zwei bis drei Tage durchgeführten PCR-Tests vom Verein bezahlen zu lassen? Ehrlich und überflüssig.

