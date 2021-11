Impf-Skandal um Ex-Werder-Trainer Markus Anfang: Bericht über neue Details

Der Wirbel um den vermeintlich gefälschten Impfausweis von Markus Anfang war zu viel, der Vertrag des Ex-Trainers von Werder Bremen wurde am Samstag ohne Abfindung mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Eine Verfehlung eingeräumt hat der 47-Jährige, der am Freitag noch vehement seine Unschuld beteuert und angegeben hatte, geimpft zu sein, bislang nicht. Die Tatsache, dass er wenige Stunden vor dem Zweitliga-Spiel gegen Schalke 04 (1:1) seinen Rücktritt einreichte , sagt aber viel. Die Trainerkarriere des Ex-Profis dürfte erst einmal beendet sein.

Wie das Online-Portal Deichstube erfahren haben will, wurde Anfang eine Aneinanderreihung von Ungereimtheiten zum Verhängnis. Demnach liege der Beginn des angeblichen Schwindels bereits einige Monate zurück. So habe sich Anfang im Vorfeld der Auswärtspartie beim Karlsruher SC im August infolge eines positiven Corona-Tests einer seiner Profis gemeinsam mit Co-Trainer Florian Junge in Quarantäne begeben. Laut seines Impfausweises, den er dem Bremer Gesundheitsamt im Zuge der Kontaktnachverfolgung nach der Corona-Erkrankung von Werder-Defensivmann Marco Friedl vorlegte, sei die Erstimpfung Anfangs jedoch bereits im April erfolgt, die Zweitimpfung laut Dokument im Juli und damit deutlich vor dem Zwischenfall im Vorfeld des KSC-Spiels. Eine Quarantäne wäre somit überflüssig gewesen.