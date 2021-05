Mit erhöhter Impfquote: DFB-Arzt Meyer hofft auf Abrüstung der Corona-Schutzmaßnahmen

Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, der auch die Task Force "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" in der Corona-Krise leitet, erwartet ein Zurückfahren der Hygienemaßnahmen zur neuen Bundesliga-Spielzeit. "Ich hoffe und glaube, dass die Schutzmaßnahmen in der nächsten Saison deutlich abgerüstet werden können", sagte Meyer der Welt am Sonntag. Der Mediziner setzt dabei auf eine hohe Impfquote bei den Profifußballern, eine, die "noch deutlich über der Impfquote in der Allgemeinbevölkerung liegt".

