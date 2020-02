Imposante Serie in Hannover gerissen: Icefighters verlieren bei den Scorpions 2:3

Hannover. Nach sechs Siegen in Serie hatten die Icefighters Leipzig am Freitagabend beim letzten „Sechs-Punkte-Spiel“ der Saison mit 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) das Nachsehen. Das mit viel Spannung erwartete Duell rissen die Hannover Scorpions, welche kommenden Montag ihren neuen Head Coach vorstellen wollen, zunächst an sich. Auf dem Papier unterzeichnete nochmals Ex-Coach Dieter Reiss, um nicht gegen die Regularien zu verstoßen. Das eigentliche Zepter schwang Kapitän Björn Bombis auf dem Eis.

Leipzig kam schwer ins Spiel. Nach vier Minuten rettete der Pfosten für den bereits geschlagenen Patrick Glatzel. Momente später musste er eine Glanzparade auspacken. Gerade in dem Augenblick, als die raren offensiven Akzente mehr wurden und seine Mitspieler im Spiel angekommen waren, tauchte Julien Pelletier frei vor dem Tor auf. Das war das verdiente 1:0, auch, weil Glatzel bei eigener Überzahl einen Alleingang parieren konnte. Die Icefighters kamen auf Grund dieser Großchancen mit diesem Zwischenstand noch gut weg.