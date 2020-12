Impulsgeber statt Torjäger: 96-Stürmer Marvin Ducksch erfindet sich neu

Vor dem Torwart sah das bei 96 auch einigermaßen souverän aus. Je weiter es nach vorn ging, desto unruhiger wurde es. Marvin Ducksch – der Stürmer, an dem sich die Geister scheiden – war da noch der ideenreichste 96-Spieler.

Nach Ausreden hat nach dem 0:0 in Regensburg keiner gesucht bei 96, auch der Torwart nicht. Michael Ratajczak fand „die Bedingungen mit dem dichten Nebel schon anstrengend. Als ich zur Halbzeit in die Kabine gegangen bin, hatte ich ein Flackern auf den Augen, aber man konnte trotzdem Fußball spielen.“

Das Wetter in Regensburg spielt nicht unbedingt mit. Es ist sehr nebelig im Jahnstadion. ©

Ducksch baut seine Mitspieler auf

Ducksch agierte bis zur Auswechslung von Hendrik Weydandt hinter der einsamen Spitze, dann übernahm er den Spitzenjob. Der 26-Jährige erfindet sich gerade neu. Er ist weniger Torjäger als Zuspieler. Ducksch ist der Impulsgeber, wenn es in Richtung des gegnerischen Strafraums geht. Er gibt Kommandos und muntert die Kollegen auf. Als Kingsley Schindler mal wieder ein Zuspiel verdödelt hatte, ärgerte sich Ducksch kurz, um dann aber zu merken – hey, Zuspruch wäre jetzt doch die bessere Lösung. Und so zeigte er Schindler den Aufbaudaumen.

Man merkt, Ducksch arbeitet weiter an seiner manchmal arg nachlässigen Körpersprache, wird aber auch immer mehr zum Sprachrohr der Mannschaft. Schon nach dem 2:0 gegen Bochum am vergangenen Dienstag hat er das Spiel erklärt, am Freitag wieder.