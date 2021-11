In Bad Nauheim: Dresdner Eislöwen feiern ersten Auswärtssieg

Dresden. Pünktlich vor der schweren Derby-Woche haben sich die Dresdner Eislöwen das nötige Selbstvertrauen mit dem ersten Auswärtssieg und dem ersten Sechs-Punkte-Wochenende geholt. Nach dem klaren 6:2-Heimsieg gegen Selb setzten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann beim EC Bad Nauheim mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch. Damit klettern die Blau-Weißen in der Tabelle auf den fünften Platz.

Konzentrierter Start

„Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben hinten sehr kompakt gestanden und Kristian Hufsky hat einen guten Job gemacht“, lobte Trainer Andreas Brockmann seine Jungs, gab aber auch zu: „Man hat gesehen, warum wir noch nicht mehr Auswärtspunkte haben. Unser großes Problem ist die Chancenverwertung, denn wir hatten noch eine ganze Menge.“

Andreas Brockmann gab diesmal dem Deutsch-Kanadier Kristian Hufsky die erste Einsatzchance im Tor von Anfang an, die der 22-Jährige auch sehr gut zu nutzen wusste. Er erwies sich in der gesamten Partie als sicherer Rückhalt und ließ einige Male die gegnerischen Stürmer verzweifeln.

Vor 2020 Zuschauern legten die Eislöwen einen konzentrierten Start hin. Von Beginn an agierten sie mit gutem Forechecking und erarbeiteten sich nach wenigen Minuten im ersten Powerplay schon gute Chancen. Aber nach und nach fanden auch die Roten Teufel besser in die Partie. Doch gerade, als sie Druck aufbauten, konnte Timo Walther einen schnellen Konter einleiten und die Scheibe zu Arturs Kruminsch passen, der den Puck vorbei an Keeper Felix Bick unter die Latte zum 1:0 (11.) zimmerte.