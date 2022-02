"Servus Southeast Asia": FC Bayern eröffnet drittes Auslandsbüro in Bangkok

Mit den Worten "Servus Southeast Asia" hat der FC Bayern München auf der klubeigenen Webseite die Eröffnung eines weiteren Auslandsbüros im thailändischen Bangkok bekanntgegeben. Nach New York (2014) und Shanghai (2017) ist es der dritte internationale Büro-Standort des Bundesliga-Rekordmeisters und der zweite in Asien. Maximilian Haschke wird das Büro als "Head of Southeast Asia" leiten.

