In brandneuen Jerseys gegen den BVB: RB Leipzig zeigt Trikots für nächste Saison

Leipzig. Schick sehen sie aus – die neuen Leibchen von RB Leipzig. Ein roter V-Kragen und rote Blitze an den Seiten, ein Logo-Schriftzug „Die Roten Bullen“ mit der Leipzig-Skyline im Nackenbereich: Das neue Trikot von RB Leipzig kommt auf den ersten Blick ohne grundlegende Neuerungen aus.Der Fußball-Bundesligist hat am Samstagvormittag auf seinen Klubkanälen das Jersey für die neue Bundesliga-Saison vorgestellt. Zu sehen war zunächst allerdings nur das weiß-rote Heimdress, mit dem Timo Werner & Co. schon im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) auflaufen werden. Das Trikot ist ab dem 27. Juli in den RB-Fan-Shops in Leipzig, bei ausgewählten Händlern und online erhältlich. Der Preis beträgt 89,95 Euro für Erwachsene und 69,95 Euro für Kinder.