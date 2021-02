In der 94. Minute! Tapsoba bügelt Lomb-Patzer aus und rettet Leverkusen Punkt in Augsburg

Die Qualifikation für die Champions League wird für Bayer Leverkusen zunehmend zu einer echten Herausforderung. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz konnte beim 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg eine Niederlage gerade noch abwenden, verlor gegenüber den zuvor siegreichen Konkurrenten aus Wolfsburg und Frankfurt allerdings weiter an Boden. Edmond Tapsoba rettete der Werkself mit einem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Zuvor hatte Florian Niederlechner (5.) den FCA vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw nach einem kapitalen Patzer von Bayer-Keeper Niklas Lomb früh in Führung geschossen. Bayer bleibt in der Bundesliga gegen seinen Lieblingsgegner aus Augsburg auch im 20. Anlauf ungeschlagen, wird mit dem einen Zähler jedoch kaum zufrieden sein.

