In der Messestadt und der Lausitz: Leipzigs "Stadion der 100.000" lebt noch

Leipzig. Das gute alte Leipziger Zentralstadion lebt noch. Zumindest ein wenig in und um die Messestadt, ja sogar in Görlitz. Und zwar in Form seiner Sitzschalen. Im ab 1956 erbauten Riesenoval gab es ursprünglich "nur" hölzerne Sitzbänke. Anfang der 1990er Jahre wurden zigtausende dieser „antiken" Teile ausgetauscht gegen blaue und gelbe Schalensitze. Als Anfang der 2000er dann die neue Arena in das Stadion der 100.000 hinein gebaut wurde, landeten die Holzbänke auf dem Müll, die aufgrund ihres geringen Alters noch sehr gut erhaltenen Plastik-Sitzgelegenheiten allerdings nicht. Sie waren quasi übrig.

Leipzigs Vereine profitierten davon. Es gab nur wenige, die für ihre Sportstätten keine ergatterten. Zu beträchtlichen Teilen sind die gelben und blauen Teile heute noch präsent, zum Beispiel an der Dammkrone des Fortuna-Sportparks, beim FC Blau-Weiß im Stadion der Freundschaft ebenso wie auf dessen Gelände an der Diezmannstraße (ehemals TuB), auf der Mühlwiese der SG Olympia, beim SV Brehmer und so fort …

Der Platz des SV Brehmer an der Holzhäuser Straße. Die Sitzplätze haben die Jahre gut überstanden.

Sogar bis an die polnische Grenze haben es einige Leipziger Sitzschalen geschafft. Als nämlich Vertreter des damaligen Sachsenligisten Gelb-Weiß Görlitz mitbekamen, dass beim VfB Leipzig in Probstheida einige übrig sind, fragten sie den VfB-Vorstand danach. Peter Gießner sagte sinngemäß, dass die Gelb-Weißen die Gelben haben könnten, wenn sie selbst für deren Transport sorgen. Das taten die Görlitzer und hübschten damit ihr Stadion „Junge Welt“ auf.