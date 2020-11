In der Nachspielzeit per Lupfer: RB Leipzigs Leihgabe Lookman versemmelt Elfmeter

London/Leipzig. „Meine Emotionen sind Enttäuschung und Wut. Wenn du dich dazu entscheidest, so einen Elfmeter zu schießen, dann muss er auch reingehen.“, resümierte Scott Parker, Trainer des FC Fulham. Grund für den Ärger des Coachs und vermutlich aller, die es mit den Cottagers aus London halten? RB Leipzig s Leihgabe Ademola Lookman.

Im Premier-League-Stadtduell gegen West Ham United verschoss der 23-jährige Engländer einen Elfmeter. So weit, so normal. Wäre es nicht die 97. Minute gewesen. Und wäre es nicht ein harmloser Lupfer in Andrea-Pirlo-Manier Richtung Tormitte gewesen, den Hammers-Keeper Lukasz Fabianski problemlos aufnahm. Besonders bitter: Fulham verliert das Spiel mit 0:1, Lookman hatte einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf auf dem Fuß.