In der Pause abgerutscht: So wollen die MTV-Volleyballerinnen doch die Liga halten

Vom vierten Platz wurde der Aufsteiger auf den letzten Platz durchgereicht. „Es lief sehr bitter. Wir haben sechs Wochen kein Spiel mehr gehabt. Und in der Zwischenzeit hat die Konkurrenz viele Punkte geholt, auch gegen die vermeintlichen Favoriten“, resümiert Metz.

Nein, eine leichte Saison ist das für Gifhorns „Mr. Volleyball“ nicht gerade. Metz steckt mit seinen vier Erwachsenen-Teams mitten im Abstiegskampf. Besonders bitter ist dabei die Entwicklung der ersten Damen-Mannschaft. Nach dem guten Start in die Saison (neun Punkte aus den ersten fünf Spielen) folgte eine Talfahrt mit sechs Niederlagen am Stück.

Vor den richtungsweisenden Heimspielen am Sonntag (13 Uhr) gegen VT Südharz und PSV Hannover bleibt Gifhorns Trainer Werner Metz allerdings ganz ruhig und erklärt, warum ausgerechnet die Keller-Konkurrenz das Vorbild sein sollte.

Doch ausgerechnet die Stärke der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf macht Gifhorns Trainer Mut: „Wir haben in einigen Spielen der Hinrunde auch schon gemerkt, dass es in dieser Liga sehr eng zugeht. Es sind immer Überraschungen möglich. Wir sind auch in der Lage, für welche zu sorgen – und nicht nur die anderen Teams.“

Bisher fehlte für Überraschungen aber vor allem eines: Konstanz. „Konstanze, die Spielerin suchen wir noch“, sagte Metz mit einem Lachen. Seine positive Stimmung und seine Zuversicht will er auch seinen abstiegsbedrohten Mädels mit auf den Weg geben, um die sieben Punkte Rückstand auf den Relegations- und ersten Nichtabstiegsplatz noch aufzuholen.

„Vor allem im physischen Bereich haben wir in der Pause einiges getan. Wir sind gewappnet für eine harte, aber hoffentlich erfolgreiche Rückrunde“, so Metz voller Tatendrang. Selbst die Nachricht, dass Leistungsträgerin Eileen Buchmann wegen einer Schwangerschaft mindestens ein Jahr lang fehlen wird, trübt seine Vorfreude auf die Rückrunde nicht: „Ich vertraue den Mädels. Jetzt müssen andere die Verantwortung übernehmen.“