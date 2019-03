In der Werbung ist Hummels noch Nationalspieler: Das sagt VW dazu

Mit Beginn das Jahres löste Volkswagen Sponsor Mercedes ab und firmiert nun als offizieller Mobilitätspartner des DFB und der Nationalmannschaft. Wegen VW findet das erste Länderspiel des Jahres in Wolfsburg statt. Gegner ist am 20. März in der Volkswagen-Arena Serbien. Die DFB-Kicker stehen auch im Mittelpunkt der neuen VW-Werbe-Kampagne "Fußball, das sind wir alle!". Entsprechende Plakate sind bereits zu sehen, ab Freitag starten auch die TV-Spots zum Thema.

Immer mittendrin: Mats Hummels, fröhlich im Nationaltrikot lächelnd - und nicht ahnend, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seine DFB-Karriere gerade durch den Bundestrainer beendet wurde. Ärgert sich VW jetzt darüber, dass Hummels zum Start der Kampagne schon "out" ist? Nein, sagt Gerd Voss, Chef der VW-Sportkommunikation, auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Denn: "Es ist weder für Volkswagen noch für die Kampagne ein Problem. Mats Hummels ist ein verdienter Nationalspieler. Und nicht umsonst heißt unser Kampagnenmotto: „Fußball, das sind wir alle!“

So sehen die VW-Plakte aus (Montage) © -

Auch VW erfuhr es aus den Medien

Voss bestätigt zudem, dass es zwischen DFB, Löw und VW im Vorfeld keine Kommunikation gab. Volkswagen erfuhr von dem Aus für Hummels und Co. "aus den Medien - zeitgleich mit allen anderen Fußballfans". Und er betont: "Das ist auch gut so, denn wir wissen um unsere Rolle als Partner des DFB: Wir sind Sponsor, sitzen somit nicht auf der Trainerbank und wollen da auch gar nicht hin!" Heißt im Klartext aber auch: Mit ein bisschen Pech wären nicht nur Hummels, sondern auch Boateng und Müller prominente Kampagnen-Gesichter gewesen...

Glück gehabt also - aus VW-Sicht. Oder gibt es für VW jetzt Folgen durch den Verlust der drei Protagonisten? "Nein, keine", sagt Voss. Denn: "Wir sind schon so lange im Fußball unterwegs, dass wir wissen, wie schnell sich Mannschaften verändern können – sei es durch Verletzung oder Erkrankung, sei es durch ausbleibende Nominierung. Uns geht es auch nicht um einzelne Spieler: Für uns zählt die ganze Nationalmannschaft – und darüber hinaus haben wir auch die über 150.000 weiteren Mannschaften in Deutschland im Blick, denn wir heißen nicht umsonst Volkswagen."

Und so rücken die drei Ex-Nationalspieler nun zunächst einmal wieder sportlich für Volkswagen in den Blickpunkt - denn die VW-Tochter VfL Wolfsburg tritt am Samstag (15.30 Uhr) in München beim FC Bayern, dem Klub der drei Aussortierten, an. Das Trio wird dabei im Blickpunkt stehen, weil sich jeder Spieler bereits kritisch zu seinem Aus geäußert hat.

Als Letzter war am Donnerstag Hummels dran: "Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung (die ich natürlich respektiere), stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis", schreibt der Bayern-Star bei Twitter. "Thomas, Jerome und ich haben jahrelang alles für die Nationalmannschaft gegeben und dieser Umgang wird dem, was wir geleistet und erreicht haben, in meinen Augen nicht gerecht. Und das lässt mich alles andere als kalt, weil ich es geliebt habe, für Deutschland zu spielen!" Vor allem die Tatsache, dass er vier Turniere für den DFB spielen durfte und dabei einmal Weltmeister wurde, stellte er noch einmal voller Stolz heraus. "Für mich kann ich sagen: Es waren wunderbare Jahre, 70 Länderspiele, die alles, was ich mir als Kind einmal erträumt hatte, bei weitem übersteigen", schrieb er.

