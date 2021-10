In der zweiten Hälfte "einfach zu hektisch": Stimmen zu RB Leipzigs 1:1 in Freiburg

Freiburg. Bisher hatte es bei Gastspielen von RB Leipzig in Freiburg nur Siege (2) oder Niederlagen (4) gegeben. Am Samstagnachmittag kam nun erstmals ein Unentschieden zur Bilanz dazu. 1:1 (1:0) trennten sich die Sachsen vom gastgebenden SCF , der erstmals im neuen Europa Park Stadion angetreten war.

Die Hausherren hätten früh die Stimmung anheizen können: Doch statt das 1:0 zu erzielen, schob Jeong Woo-yeong (12.) den Ball aus gut fünf Metern knapp links am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite vergab Forsberg wenig später die große Chance für die Gäste: Abwehrchef Willi Orban, nach seiner Erkrankung zurück in der Startelf, spielte einen steilen Pass in die Spitze. Forsbergs Schuss (18.) flog zwar an SC-Torhüter Mark Flekken vorbei, aber auch am Tor. Nach einer Aktion von Philipp Lienhart gegen Leipzigs Christopher Nkunku entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Elfmeter. Hier war Forsberg sicher und traf.