In Liga zwei: Kevin Broll will mit Dynamo Dresden unbedingt auf Schalke spielen

Dresden. Kevin Broll ist ein Typ, der Emotionen offen auslebt, Leidenschaft für den Fußball empfindet und sie nicht versteckt. Der gebürtige Mannheimer will immer den maximalen Erfolg, er ist extrem ehrgeizig und mit seinen stabilen Leistungen einer der Führungsspieler von Dynamo Dresden . Vor den letzten drei Punktspielen in der 3. Liga gewährte der Torwart der Schwarz-Gelben noch einmal Einblick in sein Seelenleben, seine Sehnsucht nach dem Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus . “Ich habe eine große Vorfreude auf die letzten drei Spiele, will das Ding reißen”, gestand der Schlussmann auf der Online-Pressekonferenz vor der Heimpartie gegen Viktoria Köln (Sonnabend, 14 Uhr). Klipp und klar sagte “Brollo”, wie ihn alle nennen, dass er von der 2. Liga träumt: “Ich will nächstes Jahr auf Schalke spielen - mit Fans im Rücken!”

Er wolle mit der Mannschaft Großes erreichen, unbedingt den Sprung nach oben schaffen. “Ich will mir gar nicht ausmalen, was hier los sein wird. Ich weiß, wie die Fans ticken. Mit dem einen oder anderen habe ich schon gesprochen. Sie waren auch hier, haben uns vor dem Rostock-Spiel eingeheizt und haben das in einer sehr sachlichen Weise wiedergegeben, was hier los sein kann”, so Broll, der sich besonders auf Fußballfeste in Gelsenkirchen oder in Hamburg freut. “Das wird nächstes Jahr eine geile Kiste sein - ich brenne dafür!”, unterstrich der Torwart der Sportgemeinschaft. Mit Anhängern im Rücken im Volksparkstadion oder in der Arena auf Schalke zu spielen - “das wäre einfach nur Wahnsinn!”, bekannte der 25-Jährige, der bisher 33 Mal mit den Dresdnern in der 2. Liga spielen durfte, aber 2020 mit ihnen absteigen musste.