In Duisburg geht es wieder zur Sache: Tom Liebscher muss sich neu beweisen

Dresden. Gerade erst zum „Sportler des Jahres“ in Dresden gekürt, geht es für Doppel-Olympiasieger Tom Liebscher an diesem Wochenende schon wieder richtig zur Sache. Die Kanu-Rennsport-Saison startet mit der nationalen Qualifikation für die Nationalmannschaft. Auf der Regattabahn in Duisburg werden an diesem Freitag und am Sonnabend die ersten Rennen gefahren, die zweite Sichtung findet dann am 29./30. April an gleicher Stelle statt. Danach werden die Weltcup-Teams benannt.

