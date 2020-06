In Eigenregie zurück in den Sand: Beachvolleyball startet nach Corona-Pause – "Endlich wieder zocken"

Die Nächte sind kurz bei Alexander Walkenhorst. Am Freitag klingelte der Wecker um 6.30 Uhr. Es sind die letzten Tage vor dem Start der Beach Liga, die der Beachvolleyballer selbst ins Leben gerufen hat. Ab Samstag heißt es "endlich wieder zocken, endlich wieder Spielpraxis", sagt Nationalspielerin Karla Borger. Nach Fußball und Basketball ist Beachvolleyball erst die dritte Mannschaftssportart, die den Spielbetrieb startet. Das Besondere daran: Die Sportler haben dies eigenständig ermöglicht – ohne Hilfe des Verbandes.

Ende März kam Walkenhorst die Idee. Zu einem Zeitpunkt, als die meisten Wettkampfsportarten noch in einer Schockstarre gestanden hätten, wie der 31-Jährige sagt, entwickelte er mit den Mitstreitern Daniel Wernitz und Constantin Adam das Konzept der Beach Liga: Acht Frauen und acht Männerteams treffen an 30 Tagen in Hin- und Rückspielen in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander – natürlich unter strengen Hygieneregeln. Ausgedacht hat sich diese das Trio um Walkenhorst.

Walkenhorst verbessert Konzept des DVV

Der Essener ist ein Querdenker, einer, der sich schon oftmals mit dem Verband in die Haare gekriegt hat, einer, der von sich selbst sagt, "immer wieder den Finger in die Wunde zu legen". Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) sei eben ein Verwaltungsapparat. "Die denken oldschool, sind unflexibel. Aber das kannst du in dieser Zeit nicht gebrauchen", sagt er dem SPORTBUZZER. Das Konzept, das der DVV entwickelte: Beachvolleyball ohne Blocken und Spiel nah am Netz, Aufschläge nicht in die Mitte, zwei Meter Abstand zum Mitspieler. Der NDR widmete dem Konzept in seiner Satiresendung "Extra 3" unter der Rubrik "Realer Irrsinn" einen Beitrag. "Darüber lacht die ganze Welt", sagt Walkenhorst.

Also machte er sich an die Arbeit, schlug sich die Nächte um die Ohren, entwickelte ein eigenes Konzept mit Hygieneregeln, die Beachvolleyball ermöglichen und trotzdem pandemietauglich sind. Die Bälle werden nach jedem Ballwechsel gereinigt, die Netzkante nach jedem Satz, die Schiedsrichter haben keine Pfeife, sondern ein akustisches Signal. Immer wieder glich er an, dachte nach, arbeitete sich durch einen "Vorschriftendschungel", bis Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf das Konzept absegneten. Das Trio kümmerte sich um Teams, Sponsoren, Unterkünfte, Spielplan, Bälle, Übertragung auf der Streaming-Plattform Twitch.tv, wo auch jedes Spiel kommentiert wird – alles eigenständig.

Mediales Interesse an neuem Turnier ist riesig

"Während meine Kollegen Mitleidsbekundungen auf den sozialen Kanälen gesammelt haben, war ich mit den Gedanken schon bei einem neuen Format", sagt Walkenhorst. In den letzten Tagen half er mit, Linien zu verlegen, Bälle aufzupumpen – "und das alles neben meinem Job als Profisportler mit täglichem Training und für keinen Cent, rein aus Passion". Während der Fußball Delegationen hatte, die Konzepte ausarbeiteten, waren sie zu dritt, arbeiteten zeitgleich an der Idee der Beach Liga, nutzten aber auch "die Türen, die der Fußball parallel aufgestoßen" habe.

Am Samstag geht es nun endlich los. Mit vielen Spielern, die auch bei der WM im vergangenen Jahr dabei waren. Die Vizeweltmeister Clemens Wickler und Julius Thole konzentrieren sich zwar auf ihr Studium, auch Laura Ludwig und Margareta Kozuch sagten ab, "die trainieren eben auf etwas anderes hin", sagt Walkenhorst, dessen Schwester Kira in Rio mit Ludwig Gold gewann. Trotzdem kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. Ob er stolz ist? "Nein", sagt der 2,06-Meter-Riese. Nach dem Finale am 12. Juli vielleicht. Und doch hört man den Stolz in seiner Stimme, wenn er erzählt, wie positiv die Rückmeldungen aus der Szene waren, wie viele Teams mitmachen wollten, froh sind, dieses Jahr noch ein Turnier spielen zu können. Auch das mediale Interesse ist riesig. Die Zeit schrieb: "Die Revolution im Sand beginnt."