"In Einzelteile zerfallen": Oberligist VfB Fallersleben gibt Sieg aus der Hand

In der ersten Halbzeit war Fallerslebens Welt auch ohne Torjäger Bert Hartfiel (privat verhindert) noch in Ordnung. Der neue Löwen-Fanklub feierte seine Heimpremiere. Knobbe: "Der hat schön Krawall gemacht, es war laut in der Halle, so wie man sich das als Spieler wünscht." Die VfBer getragen von der Atmosphäre und mit dem Wunsch im Rücken, die Niederlage aus dem Spiel in Stadtoldendorf geradezurücken. Und es läuft. 5:1 (7.), 10:4 (13.). "Wir haben es auch spielerisch gut gelöst, in der Deckung gut gearbeitet", lobte Knobbe. Mit einem 15:12 ging es in die Kabine.

Endlich wieder zu Hause! Und dann das... Handball-Oberligist VfB Fallersleben kassierte bei seinem ersten Heimspiel nach über 100 Tagen die erste Niederlage am Windmühlenberg in der laufenden Saison. Dabei sah das Team von Mike Knobbe eine Hälfte lang wie der sichere Sieger aus, um sich dem Lehrter SV dann doch mit 27:31 (15:12) geschlagen zu geben. Was nach Wiederanpfiff los war? "Das ist nicht erklärbar. Komplettversagen. Wir haben es weggeschenkt", so der VfB-Coach.

Eine Führung, die der VfB zunächst verteidigt. Lehrte kommt zwar bis auf ein Tor ran, dann sind die Gastgeber aber wieder auf 21:18 (41.) weg. "Ich dachte, da wären wir aus dem Gröbsten raus", so Knobbe - doch das dicke Ende kam zum Schluss. "Die letzten zehn Minuten waren dann eine totale Katastrophe, wir sind in Einzelteile zerfallen", so der VfB-Coach. Mit der ersten Gäste-Führung, dem 27:26 (52.), kam Fallersleben dann gar nicht mehr zurecht.

"Man hat gesehen, dass Lehrte galliger war. Das hat mir nachher auch gefehlt. Solange wie es läuft, ist alles gut, sobald es dann Probleme gibt, finden wir nicht das Mittel, um uns da rauszukämpfen", monierte Knobbe. Erklärbar sei das nicht, weil "die Jungs sich als Mannschaft gut verstehen". Wenn es auf dem Feld schwieriger werde, müsse man aber "noch ein Stück enger zusammenrutschen und nicht jeder seinen Brei machen". Sonst komme ein Spiel wie gegen Lehrte zustande.

Immer wieder Siebenmeter

In der Abwehr ging in der Schlussphase gefühlt jedes Duell verloren, die gegenseitige Unterstützung fehlte. "Teilweise haben wir uns einfach dumm anstellt, in den Kreis drängen lassen und relativ viel Siebenmeter kassiert", ärgerte sich der Coach. Fast jeden dritten Treffer erzielten die Gäste im Schnitt vom Punkt, Gian Luca Kleinertz war dort in den letzten Minuten quasi festgetackert.

"Ich bin nicht mit dem Gefühl reingegangen, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Aber nach der ersten Hälfte hätte ich nicht daran geglaubt, dass wir noch verlieren. Lehrte wollte es am Ende mehr. Das ist nicht akzeptabel. Da muss man drüber reden", so der Coach.

Jetzt kommt Großenheidorn

Fallersleben verlor damit erstmals zwei Spiele in Folge in dieser Saison, bleibt nach der Winterpause punktlos. Knobbe mahnt: "Das ist eine Phase, wo wir aufpassen müssen." Am Samstag (19 Uhr) kommt mit dem MTV Großenheidorn der Tabellenzweite an den Windmühlenberg. "Wenn du da so eine zweite Halbzeit anbietest, bekommst du richtig einen um die Ohren gewischt", warnt der VfB-Coach.

VfB: Wilken, Schmidt - Hoffmann (6), Tangermann, Frerichs, Wolff (2), Schroeter (4), Lopez (4), Grassel, Bangemann, Meurer, Fuhlrott (1), Behrens (9/4), Ranogajec (1).