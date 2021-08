In Gedenken an Gerd Müller: DFL empfiehlt Schweigeminute an Bundesliga-Wochenende

Nach dem Tod von Stürmer-Legende Gerd Müller empfiehlt die Deutsche Fußball Liga den Klubs der Bundesliga und 2. Liga eine Schweigeminute vor den Begegnungen am Wochenende. "Darüber hinaus ist es allen Klubs freigestellt, mit Trauerflor zu spielen", teilte die DFL am Donnerstagabend via Twitter mit. Anzeige

Müller, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Ära geprägt hatte, war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Er erzielte 365 Treffer in 427 Bundesliga-Spielen, was bis heute unübertroffen ist. Mit der Nationalmannschaft wurde der "Bomber der Nation" 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Nach seiner Karriere blieb er den Bayern lange als Trainer im Nachwuchs erhalten.