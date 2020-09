"In Gesprächen": Loris Karius steht kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin

Loris Karius steht kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga! Der Keeper steht in intensiven Gesprächen mit dem 1. FC Union Berlin, wie deren Manager Oliver Ruhnert am Samstag gegenüber Sky bestätigte. "Das ist ein möglicher Neuzugang" , sagte Ruhnert.

Der 27-jährige Karius steht noch beim FC Liverpool unter Vertrag, spielt bei Jürgen Klopp aber keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war er bereits an Besiktas Istanbul in die Türkei ausgeliehen. Dort wollte er aber nicht bleiben. Nun steht also ein Wechsel nach Berlin kurz bevor - als Leihe, wie die Bild berichtet.