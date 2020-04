In Kleingruppen: Hannover 96 nimmt ab Montag wieder den Trainingsbetrieb auf

In den vergangenen vier Wochen mussten sich die Profis von Hannover 96 individuell fit halten, schließlich galt und gilt es noch immer, die Ausbreitung des Cornavirus' so gut wie irgendwie möglich einzudämmen. Die Spieler von Trainer Kenan Kocak folgten den Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL), doch ab Montag trainieren sie - wenn auch in Kleingruppen - endlich wieder auf dem Fußballplatz - stets unter Einhaltung der Verhaltensempfehlungen der Behörden und der Region sowie des Robert-Koch-Instituts.