In Leipzig, Asien und überall: Die fremde und faszinierende Welt der Fußball-Graffiti

Grün-Weiß in Asien, Knast in Polen

Man muss es vornweg sagen: Es ist ein mächtiges, ein eindrucksvolles Werk. 656 Seiten voller Statements, Anekdoten und eindrucksvollen Bildern bieten einen umfassenden Einblick in die fremde Welt. „Farben auf Wänden und Zügen begeisterte seit den 80er Jahren in Deutschland Generationen von Jugendlichen, die den Nervenkitzel des Illegalen, gepaart mit künstlerischer Entfaltung, als großen Reiz sahen“, schreibt Langer im Vorwort und begründet die rasante Entwicklung der Szene: „Die unbändige Energie und den Drang nach Abenteuer fand man auch in den Stadien, wo junge Fußballfans Anfang der 2000er das Zepter in den Kurven übernahmen, um auf den Tribünen einen neuen Wettstreit auszufechten. Choreografien, Pyrotechnik und Gesänge färbten die Stadien und die eigenen Vereinsfarben sollten alsbald auch darüber hinaus präsentiert werden“.

Kleinstgruppen, Tests, viel Orga: So läuft Training in Leipzig und Umgebung in Zeiten der Bundesnotbremse

Das Fußballgraffiti begann seinen Siegeszug. Alles begann mit einfachen Schriftzügen in Stadionnähe, später gab es die sogenannten „Bombings“ (die Platzierung simpler Buchstaben an präsenten Plätzen) auf den Anreiserouten, ehe die szeneinterne „Königsdisziplin“, das Trainwriting, also das Besprühen von Zügen, eine zunehmende Rolle spielte. Diese Entwicklung inklusive einiger aufschlussreicher Interviews, als auch spektakulärer Fotos vermittelt nun das Buch „Fußball-Graffiti“. „Im Mittelpunkt stehen die auf diesem Gebiet aktivsten Fußballszenen, die in zumeist persönlich geführten Interviews einen seltenen Einblick in die Szene geben und uns darüber hinaus in den Writerstories auf ihre Streifzüge mitnehmen“, so Stefan, der fünf Jahre an dem Werk arbeitete.