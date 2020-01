In Südafrika: Landesliga-Kickerin hilft Waisenkindern und sammelt für ein Fußballteam

Sie arbeitet in einem Waisenhaus in Pretoria

„Wie viele andere Abiturienten auch hatte ich noch keinen genauen Plan, wie es in Zukunft für mich weitergehen soll“, so Mannott. Klar war nur, dass „ich etwas Soziales machen möchte. Im Internet habe ich dann von der Möglichkeit in Südafrika erfahren. Das hat mich vor allem aufgrund der kulturellen Vielfalt und der für ihre Lebensfreude bekannten Menschen gereizt.“ Ende August 2019 nahm sie dann die lange Reise auf sich. In Johannesburg gab es ein kleines Vorbereitungscamp, ehe es für Mannott und ein anderes Mädchen in ein Waisenhaus in Pretoria ging.

Dort leben Kinder zwischen zwei und 18 Jahren, von denen zwölf an HIV leiden. Mannott: „Unsere Aufgabe besteht darin, Medikamente für die Kinder abzuholen und sie zu ihren monatlichen Check-Ups zu begleiten. Falls beispielsweise eines der Kinder krank wird, sind wir auch diejenigen, die mit ihm zum Arzt gehen.“ Außerdem assistiert Mannott in der Vorschule, liest den Kindern etwas vor, bastelt, spielt oder hilft nach der Schule den Älteren bei den Hausaufgaben.