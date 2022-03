"Inakzeptable Umstände": Norwegische Verbandschefin kritisiert FIFA und WM-Gastgeber Katar

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness hat den Kongress des Weltverbandes FIFA eindringlich zu Veränderungen im Umgang mit Menschenrechten und Diversität aufgefordert. "Die FIFA muss als Vorbild agieren", sagte Klaveness (40) während der Vollversammlung am Donnerstag in Doha. Jeder Mensch müsse "mit demselben Respekt" behandelt werden. Die WM 2022 in Katar sei im Jahr 2010 unter "inakzeptablen Umständen und mit inakzeptablen Konsequenzen" an das Emirat vergeben worden. Der WM-Gastgeber steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik.

