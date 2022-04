"Inakzeptabler Schritt": Ex-Profi Michael Stich kritisiert Wimbledon-Ausschluss

Der frühere Wimbledon-Sieger Michael Stich hat die Entscheidung der Organisatoren, beim diesjährigen Turnier keine russischen und belarussischen Spieler zuzulassen, als einen "Fehler" bezeichnet. "Der Krieg in der Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen und fügt so vielen Menschen unverschuldet Leid zu. Doch Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus auszuschließen, ist für mich ein nicht nachvollziehbarer und inakzeptabler Schritt", schrieb der 53-Jährige in einem Gast-Kommentar auf tennismagazin.de: "Man kann doch einen Menschen nicht aufgrund seiner Herkunft und seines Geburtslandes diskriminieren."

Anzeige