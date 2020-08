"Glücklich und erleichtert“: DEB-Schiedsgericht erteilt Indians Lizenz für Eishockey-Oberliga

Aufatmen bei den Hannover Indians: Sie haben die Lizenz für die Eishockey-Oberliga erhalten. Damit können sie auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse an den Start gehen. Die Zulassung war ihnen zunächst vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) verweigert worden. Daraufhin hatten sie beim DEB-Spielgericht Klage eingereicht – und nun bei der Verhandlung am Donnerstagnachmittag in München Recht bekommen. Der ECH erhielt die Lizenz ohne Auflagen.