Auftakt am Freitag: Indians starten mit gedämpfter Hoffnung in die Eishockey-Oberliga

Zum Auftakt ist die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bei den Icefighters Leipzig zu Gast (20 Uhr), ehe es am Sonntag um 19 Uhr am Pferdeturm bereits zum Derby gegen die Hannover Scorpions kommt (noch sind Stehplatzkarten vorhanden). Von dort stammt der letzte Neuzugang: Chad Niddery wechselt aus Mellendorf nach Kleefeld.

Fünf Wochen Vorbereitung und acht Testspiele absolviert, vorerst 44 Saisonbegegnungen vor der Brust – die Hannover Indians sind bereit und starten am Freitag in die neue Spielzeit der Eishockey-Oberliga.

Soccio hat das getan, was man in der Vorbereitung eben so macht im Training und vor allem in den Testbegegnungen: Er hat viel getüftelt, verschiedene Formationen und Systeme ausprobiert – und wirkte zuletzt doch etwas ernüchtert.

Ergebnisse in der Vorbereitung vielversprechend

Von den Ergebnissen her lief die Vorbereitung für den ECH durchaus vielversprechend. Soccios Team gewann sechs von acht Partien – ein Highlight war sicherlich der 4:2-Sieg beim Zweiligisten Eispiraten Crimmitschau. Vor allem dieses Resultat schürt am Pferdeturm Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Spielzeit. Verletzungen hin oder her – mit ihrem Kader sind die Indians erneut ein klarer Play-off-Kandidat.

Fakt ist aber auch: Seitens der treuen und immer wieder in Scharen zu den Spielen strömenden Indians-Fans wird von Soccio erwartet, dass er sein Team erfolgreicher durch die Play-offs führt als zuletzt. Rein statistisch gesehen haben die Indians nämlich unter Soccio noch keine Serie gewonnen. In der Spielzeit 2017/2018 scheiterte man im Achtelfinale an den Starbulls Rosenheim, in der vergangenen Saison war in der gleichen Runde gegen die Selber Wölfe Schluss.

Die ECH-Fans sehnen sich also danach, dass die gern als fünfte Jahreszeit bezeichneten Play-offs wieder nachhaltig in Erinnerung bleiben. So wie in der Saison 2016/2017. Damals warfen die Indians überraschend die favorisierten Wedemark Scorpions in den Pre-Play-offs aus dem Rennen, danach sensationell den Nordmeister Herner EV – ehe gegen den späteren Aufsteiger Tölzer Löwen Endstation war.