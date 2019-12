Indians in Leipzig - "Fanprojekt am Pferdeturm" spendet für den Nachwuchs

Die Eishockey-Oberligisten haben am Wochenende dafür gesorgt, dass Weihnachten niemand traurig sein muss. Vier Punkte holten die Hannover Indians, die Hannover Scorpions sammelten fünf Zähler ein. Weiter geht es Donnerstag: Die Indians treten bei den Icefighters Leipzig an, die Scorpions empfangen die Black Dragons Erfurt (beide 18 Uhr).

Robby Hein - ein gefühlter Neuzugang

Bei den Indians stand am Wochenende wieder Robby Hein auf dem Eis. Vor seiner Verletzungspause bestritt er am 6. Oktober sein letztes Spiel. Er ist damit gefühlt ein Neuzugang, genau wie Aaron Beally. Der Verteidiger, zuletzt inaktiv, erlebte nun seine Premiere im ECH-Trikot – im Training war er am Pferdeturm schon länger. „Er hat bei uns hinten für Stabilität gesorgt und solide verteidigt“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio. „Er hatte schon im Training einen guten Eindruck hinterlassen, passt in die Mannschaft.“