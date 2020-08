Tag der Entscheidung am DEB-Spielgericht: Müssen die Indians in die Regionalliga?

Anfang Juli hatte der DEB sein Prüfungsverfahren abgeschlossen. Die schockierende Nachricht für die Indians: Sie erhalten keine Lizenz. Der Verband begründete dies recht allgemein mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Weil es kein Nachprüfverfahren gab, blieb den Indians nur der Gang vor das Spielgericht als höchste Instanz des DEB. Wann und wo findet die Verhandlung statt? Das Gericht befindet sich in München. Der Termin der Indians ist für 14.30 Uhr angesetzt. Anwesend sind die Vertreter der Icefighters Leipzig, die ebenfalls keine Lizenz erhalten haben und am Nachmittag genauso auf die Zulassung zum Spielbetrieb klagen. Wer reist für die Indians nach München? Geschäftsführer Andy Gysau fährt am Donnerstagmorgen mit dem Auto in die Landeshauptstadt Bayerns. Vor Ort ist dann bereits Uwe Schlüter. Der Hauptgesellschafter der Indians reiste bereits am Mittwoch per Zug nach München, konnte die Fahrt mit einem Besuch bei seiner Tochter verbinden.

Anwälte und Richter – wie ist die Besetzung? Mit dem Rechtsanwalt Tobias Rommelspacher, der in einer großen Kanzlei in Ravensburg arbeitet, haben die Indians-Vertreter einen Experten an ihrer Seite. Rommelspacher vertritt vor dem Schiedsgericht, das aus dem Vorsitzenden Richter Wolfgang Götz und zwei Beisitzern besteht, auch die Leipziger als Anwalt. Kurios: Rommelspacher hat Erfahrung und weiß, wie man um Lizenzen kämpft – jedoch aus Sicht der Gegenseite. Von der DEL 2 wird er beauftragt, wenn es um Lizenzstreitigkeiten mit den Vereinen geht. Der DEB, der in dem Verfahren der Beklagte ist, wird vom Rechtsanwalt Markus Haase vertreten. Was spricht für die Indians? Auf Seiten der Kläger herrscht Zuversicht. „Wir sind durch unseren Anwalt gut vorbereitet und haben keine neuen Gegenargumente seitens des DEB vernommen. Daher gehen wir optimistisch in die Verhandlung“, sagt Gysau. Auch den Vorwurf seitens des Verbands, man habe Unterlagen zum Lizenzprüfungsverfahren unzureichend oder zu spät eingereicht, werde man entkräften können, „weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht“. Positiv auf die Stimmungslage wirkt sich auch der Rückhalt der Mannschaft aus: Um die Corona-Zeit in der, so hoffen die Indians, Oberliga wirtschaftlich einigermaßen zu überstehen, haben die Spieler laut Gysau einen 20-prozentigen Gehaltsverzicht angeboten.

