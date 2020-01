Indians: Robby Hein fehlt lange – Christian Bauhof kommt vom EHC Freiburg

Um den Ausfall des Stürmers zu kompensieren, haben die EC Hannover Indians mit dem 20-jährigen Christian Bauhof einen talentierten Angreifer per Förderlizenz vom EHC Freiburg aus der DEL 2 in den Kader aufgenommen.

Bauhof bereits am Wochenende im Team der Hannover Indians

Christian Bauhof wird bereits am kommenden Wochenende in den beiden wichtigen Spielen gegen die Icefighters Leipzig (Freitag, 20 Uhr – Eisstadion am Pferdeturm) und am Sonntag bei den Crocodiles Hamburg (Spielbeginn 16 Uhr) für die Indians mit der Rückennummer 51 auflaufen.