Indians trennen sich von Torwart-Duo Zabolotny und Schaffrath

Zeit für Kristian Hufsky?

Die Spielzeit ging für die Indians wegen eines Corona-Falls am Freitag kurz vorm Start der Play-offs abrupt zu Ende. Am Pferdeturm kursierte zuletzt der Name Kristian Hufs­ky. Der Torwart war in Landshut ohne Chance, hatte beim ECH 2019/2020 aber gute Leistungen gezeigt.