Indians und Scorpions starten drittes Punktspiel-Wochenende auswärts

In der Eishockey-Oberliga steht das dritte Punktspiel-Wochenende auf dem Programm. Am Sonntag sind die Hannover Indians und die Hannover Scorpions jeweils vor eigenem Publikum zum Einsatz – in der regulären Saison folgen noch zehn weitere Parallel-Heimspiele. Die Scorpions empfangen die Crocodiles Hamburg (18 Uhr), die Indians haben den Krefelder EV 81 zu Gast (19 Uhr).

Wochenende startet mit Auswärtsfahrten Zunächst erfolgen am heutigen Freitag aber Auswärtspartien. Die Mellendorfer, die bislang eine weiße Weste mit vier Siegen aus vier Begegnungen haben, treten bei den Rostock Piranhas an (20 Uhr). Gegen die Ostseestädter feierten die Indians zuletzt ihren ersten Erfolg nach zuvor drei Niederlagen. Diesen Schwung will die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio mit nach Halle nehmen, wo die Indians auf die Saale Bulls treffen (20 Uhr).

Bilder vom Eishockey-Spiel der Oberliga Nord zwischen den EC Hannover Indians und Hannover Scorpions Am Pferdeturm brennen vor dem Eröffnungsbully wie gewohnt die Wunderkerzen. ©

Anzeige

Indians: Hufsky oder Lehr? Wen stellt Soccio ins Tor? Spannend wird die Frage sein, ob Soccio erneut Kristian Hufsky ins Tor stellen oder wieder auf Stammkeeper Philip Lehr zurückgreifen wird. Zumindest ist Hufskys Glücksbringer nicht mehr dabei. Vater Gordon schaute am vergangenen Sonntag am Pferdeturm zu. Gordon Hufsky arbeitet für die Süßwaren-Firma Ritter Sport, war in der vergangenen Woche aus dienstlichen Gründen in Deutschland. Nun ist er wieder in die Heimat Kanada zurückgekehrt.

#GABFAF-AKTION: Robben, van Persie, Lasogga, Jansen, Jarolim, de Jong & Co. - Trikot mit allen Autogrammen vom van-der-Vaart-Abschied hier gewinnen.