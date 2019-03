Modus, Chancen und Termine: So laufen die Play-offs in der Eishockey-Oberliga

Am Freitag beginnt die wichtigste und spannendste Saisonphase in der Eishockey-Oberliga – die Play-offs. Mittendrin mit guten Chancen in den vier Runden bis zum Finale sind die Hannover Indians und die Hannover Scorpions. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um diese K.-o.-Spiele.

Worum geht es?

16 Mannschaften kämpfen um die deutsche Oberliga-Meisterschaft, je acht Teams aus den Staffeln Nord und Süd. Der Sieger der Play-offs, der dazu vier Runden gewinnen muss, sichert sich das Aufstiegsrecht zur DEL 2. Ausnahme: Die Tilburg Trappers holen den Titel – wie schon in den vergangenen drei Jahren. Die Niederländer dürfen nicht in der DEL 2 mitspielen. In diesem Fall steigt der beste deutsche Vertreter auf.

Wie ist der Modus?

Von der Achtelfinal- bis zur Endspielserie werden alle Runden nach dem Motto „Best of five“ ausgetragen. Wer zuerst drei Siege eingefahren hat, ist weiter – maximal können fünf Partien pro Serie nötig sein. Der Verlierer hat Sommerpause.

Wann wird gespielt?

Das Achtelfinale findet vom 15. bis 24. März statt, das Viertelfinale vom 29. März bis 7. April. Das Halbfinale wird vom 12. bis 20. April ausgetragen, das Finale vom 22. bis 30. April.