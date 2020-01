Indians verlieren unglücklich, Scorpions machen es spannend gegen die Füchse

In der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions ihr Heimspiel gegen die Füchse Duisburg mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1) nach Penaltyschießen gewonnen und in der Tabelle den Sprung auf Rang vier geschafft.

Patrick Schmid (18.) sorgte für das 1:0. Robin Slanina, der später nach einem Check von Robert Peleikis verletzt ausschied, gelang in der 23. Minute der Ausgleich. Was folgte, war ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Beide Teams agierten gut organisiert in der Defensive. Erst in der Schlussphase fielen weitere Treffer. Mario Trabucco (57.) sorgte für die erneute Führung, die aber nur bis 46 Sekunden vor dem Ende Bestand hatte – dann egalisierte Matt Abercrombie. In Unterzahl retteten sich die Scorpions durch die Verlängerung, ehe im Penaltyschießen Schmid das Siegtor gelang.