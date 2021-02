Indians wollen endlich guten Start erwischen - Scorpions in Quarantäne

Für die Hannover Indians steht in der Eishockey-Oberliga der Hamburg-Doppelpack an: Die Crocodiles sind am Freitagabend am Pferdeturm zu Gast – und am nächsten Dienstag. Beide Spiele beginnen um 20 Uhr. Dazwischen steht für den ECH am Sonntag ein erneutes Auswärtsspiel bei den Icefighters Leipzig auf dem Programm (17 Uhr).

