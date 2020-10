Individualsport oder nicht? Leipzigs Fitnessstudios und Tennisverantwortliche hadern mit Lockdown

Leipzig. Der am 2. November beginnende Lockdown bedeutet das zeitlich befristete Aus für den Amateur- und Breitensport, drinnen wie draußen. Vor allem Teamsportarten stehen im Regen, denn Individualsport soll, so legen es die am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Regeln fest, erlaubt bleiben. Heißt: Alleine Joggen gehen oder eine Runde um den Cospudener See auf dem Rad sind auch in den kommenden Wochen drin. Immerhin, denn ein wenig Ausgleich braucht der (Hobby-)Sportler.

Hoffnung auf sächsischen Sonderweg im Tennis

Dennoch bleiben Fragen offen. Trainieren in der Muckibude und Tennis spielen zählen eigentlich in die Kategorie Individualsport. Doch zumindest Erstere gehen leer aus. Denn Fitnessstudios sind laut der bis dato bekannt gewordenen Regeln ab Montag genauso zu schließen wie Schwimmhallen und alle anderen Sportstätten. Thomas Flechsig hat seinen Ostsee-Urlaub nach der Hiobsbotschaft abgebrochen. Er ist sich mit seinen Mitarbeitern des Skyline Sportclubs und anderen Betreiben von Fitnessstudios in Leipzig einig: "Der Lockdown ist völliger Käse." Eine ganze Branche lahmzulegen sei Schwachsinn. „Wir haben ein halbes Jahr bewiesen, dass die Hygienekonzepte umsetzbar sind“, so der Skyline-Chef.

Sachsens Tennispräsident Rainer Dausend hofft auf die Sächsische Landesregierung. Denn die stellt erst am Freitagabend ihre neue Corona-Schutz-Verordnung vor und hat die Möglichkeit, von den Beschlüssen des Bundes abzuweichen. Dausend wünscht sich für die Individualsportart Tennis zumindest für die NK 1- und NK 2-Kader eine Ausnahmegenehmigung. Auch für die Spieler und Spielerinnen, die sich aktuell für die Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaft in Essen und in Espenhain qualifiziert haben, hofft er auf Milde. „Wenn auch diese Sportler vier Wochen lang nicht mehr trainieren können, welche Ergebnisse sollen denn im Dezember oder im Januar noch erzielt werden“, fragt sich der STV-Chef.

Zweifel am Lockdown-Ende zum 30. November

Für Tim Wittig, Vizepräsident des Tennisleistungszentrums Espenhain, sind Ausnahmeregelungen beim Tennis dagegen derzeit nicht denkbar. „Es wird eine allgemeine Regelung seitens des Staates geben. Die Tennishallen werden geschlossen sein.“ Man müsse sich der allgemeinen Sache beugen meint Wittig „und zum Schutz der Allgemeinheit die Maßnahmen durchziehen.“