Indoor-Meeting in Dortmund: Verschenktes Rennen für Spelmeyer-Preuß, Thiel Fünfte über 400 Meter

Im internationalen Feld rannte Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß ihre beiden Runden des 400-Meter-A-Laufes in 53,78 Sekunden. Das bedeutete Platz zwei, knapp hinter ihrer deutschen Rivalin Laura Müller (SV Saar 05/53,70). Luna Thiel (VfL Eintracht) kam im B-Lauf nach 54,36 Sekunden als Dritte an. Ihre Vereinskolleginnen Svenja Pape (55,95) und Lea Ahrens (56,68) wurden im C-Lauf Dritte und Vierte.

"Ohne Zuschauer ist es komisch"

„Wir wussten ja, was auf uns zukommen würde und sind extra einen Tag eher hingefahren“, sagte Spelmeyer-Preuß. Auch vor der Abfahrt blieben alle noch eine Nacht in Dortmund, um nicht nachts im Schnee auf die Autobahn zu müssen. Denn am Tag des Wettkampfs sollte der Fokus nur auf dem Rennen liegen.

„So ohne Zuschauer ist es aber immer noch komisch – auch wenn es schon mein drittes Rennen in diesem Winter war“, sagte sie. „Aber es ist in der Halle schon voller gewesen, als in der Trainingshalle in Hannover, wo wir immer ganz allein sind.“ Angst vor Viren hatte sie nicht. „Wir wurden ja alle getestet und beim Warmmachen halten sich alle an die Regeln und Abstände. Ich habe mich sicher gefühlt“, sagte Spelmeyer-Preuß.

"Verschenktes Rennen"

Aber nur bis zum Lauf. „Im Rennen habe ich meine Aufmerksamkeit zu sehr auf die Gegnerinnen gelegt. Als es auf die Innenbahn ging, habe ich mich nicht richtig durchgesetzt“, klagte die Sprinterin. So sprangen am Ende nicht der Sieg und auch keine Saisonbestzeit heraus. „Irgendwie war es ein verschenktes Rennen. Zufrieden bin ich nicht.“

Doch eines brachte das Rennen in Dortmund. Als Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft in zwei Wochen an gleicher Stelle brachte es wichtige Erkenntnisse. „Die Bahn in der Halle war neu. An manchen Stellen hatte man den Eindruck, in Luftlöcher zu treten“, sagte Spelmeyer-Preuß. Doch weil alle Läuferinnen nicht an ihre Bestzeiten herankamen, relativierte das die langsamer als erhofften Zeiten.