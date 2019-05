Industriestadion Roßwein: Große Lauf-Party auf neuem Belag

Die Arbeiten für das Aufbringen der Tartanbahn hätten eigentlich schon am 3. Mai beginnen sollen. Das zumindest war der Plan, über den Petra Streurer, scheidende Bauamtsleiterin von Roßwein, die Räte beim jüngsten Stadtrat informierte. Allerdings ist dieser Termin wetterbedingt verschoben worden. Startschuss soll nun am kommenden Montag sein, wie aus dem Bauamt zu hören war. Dirk Mehler, Nachfolger von Petra Steurer, hofft, dass das Wetter dann auch mitspielt. Denn für das Aufbringen der speziellen Schicht für die Laufbahn sind über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 10 Grad erforderlich. Und es muss zwingen trocken sein.

Roßwein. Am mkommenden Montag soll der letzte große Schritt getan werden, um das Industriestadion komplett fertigzustellen. Nachdem das neue Vereinsheim seit Februar fertig ist, fehlt nun noch die neue Laufbahn rund um den großen Fußballrasen, auf der später gesprintet werden kann. Wenn alles fertig ist, wird das Stadion im Juni mit einem großen Kindersportfest wieder eröffnet.

Ohne die fertige Laufbahn wird es am 29. Juni 2019 keine Eröffnung geben, wie sie aktuell geplant ist. Denn beim Kindersporttag spielt sich ganz viel auf eben dieser Laufbahn ab. Los gehen wird es beim einem 800-Meter-Lauf von Mannschaften des Planungsbüros und der bauausführenden Firmen. Danach soll es einen Roßweiner Kinderstaffellauf geben, bei dem Nachwuchssportler aus den Kindereinrichtungen der Stadt und der Schulen in Mannschaften zu je vier Mädchen und Jungen jeweils 200 Meter absolvieren.

Zuckertütenmarathon

Weil 200 Meter für kleine Kinder eine etwas zu herausfordernde Distanz wäre, gibt es im Anschluss einen Mini-Staffellauf. Der ist für die Kinder ab drei Jahre und die werden ebenfalls in Vierer-Teams jeweils 25 Meter flitzen. Roßweins Schulanfänger werden ebenfalls gesondert bedacht: Beim Roßweiner Zuckertütenmarathon, den es schon einmal gab, wird eine Strecke von 400 Metern, also eine ganze Stadionrunde auf der neuen Laufbahn absolviert. Ein weiterer Wettbewerb zur Feier der Stadion-Wiedereröffnung ist der Kindermarathon der ersten bis vierten Klassen der Grund- und Förderschule sowie der Schülerlauf der fünften und sechsten Klassen. Hierbei werden in den Einzelwettbewerben zwei Stadionrunden absolviert, beim Staffellauf viermal 400 Meter.