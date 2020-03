Infizierter 96-Profi Hübers spricht erstmals über Corona-Quarantäne: "Schlimmer ist die Langeweile"

Timo Hübers war der erste Fußballprofi, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. An Tag vier seiner zwei Wochen langen Quarantäne spricht der Verteidiger von Hannover 96 über den Tagesablauf in seiner Wohnung in Linden. Er hat leichte Grippe-Symptome, aber "viel schlimmer ist die Langeweile. Bei mir ist es Tag vier von vierzehn - und es ist recht schwer, die Tage rumzubekommen".

Hübers spricht erstmals über Quarantäne

Draußen, quasi vor der Tür, brummt trotz Corona-Krise das Leben. Der Lindener Markt ist gut besucht, nur die Cafés vergleichsweise leer. Hannover kauft ein, quatscht, tauscht die Sorgen aus. Derweil sitzt der 23 Jahre junge Fußballprofi Timo Hübers in Linden-Mitte in seiner Wohnung und darf nicht raus. Hübers wurde als erster Profi positiv auf den Corona-Virus getestet. Nun sendet Hannover 96 auf der Homepage ein Gespräch mit Hübers. Auch der SPORTBUZZER hatte Kontakt, folgt aber der Bitte des Klubs, die Spieler aus ihrer Quarantäne bis auf weiteres in Ruhe zu lassen.