Infos, aber keine Reiseverbote: RB Leipzigs Profis können nach Lust und Laune urlauben

Zudem rät das Auswärtige Amt (AA) wegen der noch geltenden zweiwöchigen Quarantänebestimmungen von Reisen nach Großbritannien – Heimatland Ademola Lookmans – ab. Emil Forsberg könnte trotz Reisewarnung des AA als schwedischer Staatsbürger problemlos in seine Heimat fahren. In den USA gelten trotz der stark ansteigenden Fallzahlen nur bestimmte Regionen als Risikogebiet. Tyler Adams' Heimatbundesstaat New York ist davon nicht betroffen.

Konaté postet Foto vor dem Eiffelturm mit Mundschutz

Geht man nach den Einträgen auf Instagram, stehen ausgedehnte Reisen in weit entfernte Gefilde ohnehin nicht ganz oben auf der Agenda. Ibrahima Konaté postete, Mundschutz tragend, ein Foto vor dem Eiffelturm in Paris. Auch Nordi Mukiele und Amadou Haidara stellten Fotos aus Frankreich online. Der Spanier Dani Olmo zeigte sich in einem Restaurant im Hafen von Barcelona. Von Dubai oder den Malediven – wie im Winterurlaub – nichts zu sehen. Laut SPORTBUZZER-Informationen soll das bodenständige Mallorca dieses Jahr beliebt sein.

Vor Urlaubsantritt hatten die Verantwortlichen das Gespräch mit den sonnenhungrigen Spielern gesucht und sie verbal und per Handout für die geltenden Verhaltensregeln, Vorsichtsmaßnahmen und Empfehlungen sensibilisiert. Auch auf die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes wurde explizit eingegangen.