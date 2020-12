Inga Thieles sportliche Laufbahn war vorprogrammiert: "Aligser Kinder wollen Volleyball spielen"

„Freitags von 16 bis 18 Uhr, das werde ich vermutlich mein ganzes Leben lang noch wissen“, sagt Inga Thiele und lacht herzlich. Kindervolleyball bei den Sportfreunden Aligse unter Trainer Andreas Ahlborn. „Jeder, der hier Volleyball gelernt hat, ist durch seine Schule gegangen“, sagt Thiele. Die kleine Halle in Aligse sei dann stets rappelvoll gewesen. „Ich fand es total cool, was die da gemacht haben“, sagt sie. Seitdem Inga sieben Jahre alt war, war auch sie mittendrin und nicht mehr nur dabei. Volleyball war ihr von ihrer Mutter Maren, die in der ersten SFA-Mannschaft spielte, auch vorher nicht fremd: „Ich bin immer mit in der Halle gewesen und habe im Geräteraum oder an der Sprossenwand gespielt.“ Auch Ingas älterer Bruder Hannes war Volleyballer. Vater Harald – mittlerweile eine Institution bei den „Galliern“ – schlug seinerzeit noch beim MTV Ilten auf.