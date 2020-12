"Das sind doch meine Jungs": Inge Kronimus, die gute Seele des Heeßeler SV

„Inge, könntest du...?“ Wie oft Inge Kronimus diese Frage in den vergangenen Jahren gehört hat, kann sie nicht sagen. Wohl aber, was sie geantwortet hat. „Ja, natürlich kann ich. Das ist für mich kein Thema.“ Die 69-Jährige ist beim Heeßeler SV seit Jahren das, was man gemeinhin eine gute Seele nennt. Jemand, der sich kümmert, anpackt, macht und tut, immer da ist, wenn andere längst abgewunken haben. Anzeige Kronimus gehört zu der Sorte Mensch, von der es in den Vereinen immer weniger und sowieso nie genug gibt. Eine, die gerne gibt und nicht fragt, was sie dafür kriegt. Die sich darüber freut, anderen eine Freude zu machen. „Das sind doch meine Jungs“, sagt Kronimus. Ihre Jungs, dass sind die Landesliga-Fußballer des Heeßeler SV – und die sind ganz scharf auf ihren Kuchen, am liebsten den mit dem Vanillepudding obendrauf. „Das ist ihr Lieblingskuchen, den mögen sie unheimlich gerne“, sagt Kronimus.

Vor jedem Heimspiel sorgt sie dafür, dass in der HSV-Kabine alles bereitsteht, was die Kicker zur Stärkung vor dem Anstoß brauchen. „Ich stehe um 6.30 Uhr auf, frühstücke, backe den Kuchen, lasse ihn auskühlen, koche Kaffee und packe dann alles zusammen mit den Bananen, Müsli und was weiß ich noch alles in meine Kiste. Dann fahre ich zum Sportplatz und stelle die Sachen in die Kabine“, berichtet die Burgdorferin. Kronimus sorgt sich um die Verpflegung ihrer Jungs Und auch nach dem Schlusspfiff muss niemand vom HSV-Team hungrig nach Hause gehen. „Nach den Heimspielen gibt es immer Essen. Manchmal finden wir jemanden wie das Restaurant Michelangelo, unseren Italiener in Heeßel, der das Essen sponsert. Und wenn wir niemanden finden, dann koche ich halt etwas. Meistens gibt es dann Nudelauflauf oder Nudeln mit Bolognese, ich habe aber auch schon Hähnchenkeulen oder Frikadellen mit Salat gemacht“, sagt Kronimus. „Als wir noch höher gespielt haben und sogar bis nach Wilhelmshaven gefahren sind, habe ich auch für die richtig weiten Fahrten Essen gemacht. Die armen Jungs haben doch nach dem Spiel Hunger. Da hat man doch Mitleid.“ Das Engagement der 69-Jährigen geht weit über Carepakete und Heimspielleckereien hinaus. Beim vom Heeßeler SV ausgerichteten Hallenturnier ist sie schon seit mehr als 15 Jahren dabei, unzählige Trikots der Jugendmannschaften hat sie auch nach der größten Schlammschlacht wieder sauber gekriegt. Und zwischendurch war Kronimus sogar Vereinswirtin. „1999 hat die damalige Wirtin aufgehört, niemand wollte übernehmen. Da haben sie mich gefragt, ob ich das nicht mal vorübergehend machen könnte“, erzählt die Burgdorferin und lacht. „,Klar, für ein paar Wochen, kein Problem’“, habe ich gesagt. Aus den paar Wochen sind dann fast fünf Jahre geworden.“

Angefangen hat alles mit einem Vereinswechsel ihres Sohnes Oliver vom SV Ramlingen/Ehlershausen zum Heeßeler SV. „Und wo die Kinder hingehen, da geht auch die Mama hin. So bin ich nach Heeßel gekommen“, sagt Kronimus. Am Anfang sei alles ganz normal gewesen, erzählt sie. „Ich bin zu den Spielen gegangen und habe zugeschaut. Irgendwann habe ich dann meinen Mann Franz kennengelernt, der im Vorstand Schriftführer war. Dadurch bin ich dem Verein nähergekommen und habe schnell gemerkt, dass es in einem Sportverein immer etwas zu tun gibt.“ Angefangen habe es damit, „dass ich die Trikots der B-Junioren gewaschen habe, Trainer war damals Thomas Joedecke. Dann die Trikots der A-Junioren – und irgendwann ging das auch mit der ersten Herren los. Dann hat mal jemand gefragt, ob ich bei den Hallenturnieren helfen kann. Da habe ich gesagt: Mein Mann geht sowieso in die Halle, da kann ich doch auch ein paar Brötchen schmieren. So hat sich das dann entwickelt, es kam immer noch etwas dazu.“ "Dann weiß man, was man getan hat" Irgendwann habe sie dann die alleinige Verantwortung für die Bewirtung der Hallenturniere gehabt. „Einkaufen, dafür sorgen, dass alles da ist und anschließend alles wieder wegschaffen. Abrechnen, fertig. Aber wenn man von morgens um 9 Uhr bis abends um 9 Uhr hinter dem Tresen gestanden hat, dann weiß man, was man getan hat. Und dennoch: Es hat immer Spaß gemacht.“ Weil jedoch selbst so eine patente Frau wie sie nicht alles allein schaffen kann, holte sie sich Unterstützung. „Die Jungs, die nicht gespielt haben, mussten mithelfen. Die haben ihre Aufgaben gekriegt, das hat immer ausgezeichnet geklappt.“ Vielleicht auch deshalb, weil die HSV-Spieler wissen, was sie an „ihrer Inge“ haben. „Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Sie ist unsere gute Seele und kümmert sich mit so viel Herzblut“, sagt Niklas Rohden aus der aktuellen Landesligamannschaft.

