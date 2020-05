Nach Streit mit Investoren: Ingo Wellenreuther tritt als KSC-Präsident zurück

In der Auseinandersetzung mit einer Investoren-Gruppe ist Ingo Wellenreuther von seinem Amt als Präsident des Karlsruher SC zurückgetreten. Das teilte der badische Zweitligist am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Gruppierung "Bündnis KSC" das Angebot, Aktien im Wert von sechs Millionen Euro der ausgegliederten Fußball-Abteilung zu kaufen, an den Rücktritt von Wellenreuther noch vor der an diesem Freitag geplanten Mitgliederversammlung geknüpft.