Trotz Osnabrück-Sieg im Relegations-Rückspiel: Ingolstadt macht Aufstieg in die 2. Liga perfekt

Der FC Ingolstadt 04 kehrt nach zwei Jahren in die 2. Bundesliga zurück. Die Süddeutschen verloren zwar das Relegations-Rückspiel beim VfL Osnabrück mit 1:3 (1:2), konnten das komfortable Polster aus dem Hinspiel aber trotz einer nervösen Anfangsphase über die Zeit retten. Während Osnabrück nach zwei Zweitliga-Jahren den Gang in die Drittklassigkeit antreten muss, profitierte Ingolstadt neben dem starken 3:0-Sieg im ersten Spiel im heimischen Audi-Sportpark auch von einem wichtigen Auswärtstreffer im zweiten Aufeinandertreffen vor 2000 Fans an der Bremer Brücke. Der VfL war nach einem frühen Doppelpack von Marc Heider (6./20.) drauf und dran, den FCI vor ernsthafte Probleme zu stellen, Filip Bilbija (31.) stellte die Niedersachsen mit seinem Anschlusstor aber vor eine letztlich unlösbare Aufgabe - auch wenn Etienne Amenyido (81.) mit seinem 3:1 nochmal "verkürzen" konnte. Anzeige

Schon in der sechsten Minute hatte Heider die lautstarken Fans im Osnabrücker Stadion zum ersten Mal zum Jubeln gebracht. Der Ex-Kieler überwand Ingolstadts Keeper Fabijan Buntic mit einem Rechtsschuss zum 1:0 - das war zwar noch zu wenig, um den FCI nach dem 3:0 aus dem Hinspiel nervös zu machen, verschaffte den Osnabrückern aber Rückenwind. Heider war es auch, der mit seinem zweiten Treffer die Hoffnung größer werden ließ - diesmal war es ein Linksschuss, der in der 20. Minute den Rückstand auf einen Treffer verkürzte (20.). Ingolstadt gelang aber ein wichtiges Auswärtstor zum 1:2 durch Bilbija (31.), nun brauchte der VfL wieder weitere drei Tore.

Osnabrück tut sich nach der Pause schwer Nach Wiederanpfiff kämpfte Osnabrück, das Defizit wieder zu reduzieren - tat sich gegen defensiv wieder stabilere Gäste aber vor allem im letzten Drittel schwer. Heider hatte per Kopfball die Großchance, die Relegation mit seinem 3:1 nochmals spannend zu machen, nach Hereingabe von Kevin Wolze scheiterte der Ex-Kieler aber am stark reagierenden Buntic (48.). Auch Ingolstadt hatte Chancen, Stefan Kutschke fand seinerseits in VfL-Keeper Philipp Kühn seinen Meister (68.). Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei beiden Mannschaften nach einem intensiven Saisonendspurt die Kräfte - was Ingolstadt aufgrund der besseren Ausgangslage eher in die Karten spielte. Amenyido (81.) stellte mit einem platzierten Rechtsschuss noch auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Ingolstadts Merlin Röhl: Der 18-Jährige setzte einen Konter wuchtig an die Querlatte (90.+2).