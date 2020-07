Ingolstadt-Trainer Oral wütet nach verpasstem Aufstieg gegen Schiedsrichter: "Verständnislos"

Frust, Enttäuschung - und Wut auf Schiedsrichter Christian Dingert: Der FC Ingolstadt hat den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga in der letzten Sekunde des Relegations-Rückspiels aus der Hand gegeben. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Nürnberg-Profi Fabian Schleusener den Treffer zum 1:3 aus Sicht des Clubs, der dem Zweitligisten nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel zum Klassenerhalt reichte. Doch ging bei der Nürnberger Last-Second-Rettung alles mit rechten Dingen zu? Ingolstadt-Trainer Tomas Oral bezweifelt das und fühlt sich vom Schiedsrichter-Team benachteiligt: "Fakt ist: Es gab eine Nachspielzeit, die unverständlich ist. Das setzt dem Ganzen die Krone auf", sagte der enttäuschte Coach bei DAZN.