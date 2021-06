Nach Zweitliga-Aufstieg: FC Ingolstadt und Trainer Tomas Oral gehen getrennte Wege

Überraschendes Aus: Trotz des geglückten Aufstiegs in die 2. Bundesliga gehen der FC Ingolstadt 04 und Trainer Tomas Oral getrennte Wege. Das gaben die Süddeutschen am Mittwoch bekannt - drei Tage nach dem Relegations-Rückspiel gegen den VfL Osnabrück, an dessen Ende die Rückkehr in die Zweitklassigkeit stand . Der Vertrag sei in beiderseitigem Einverständnis nicht verlängert worden, hieß es.

Auch Co-Trainer Mark Fotheringham verlässt Ingolstadt. "Die Verantwortlichen haben ihre Vorstellungen, ich habe meine, und wer die besondere Beziehung zwischen mir und dem FCI kennt, weiß ganz genau: Wir können uns ehrlich ins Gesicht schauen und uns frühzeitig sagen, dass sich das nicht deckt", wurde Oral in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der 48-Jährige war mit den Schanzern in der vorigen Saison in der Relegation in letzter Sekunde an Nürnberg gescheitert - und schaffte es nun im zweiten Anlauf, Ingolstadt wieder in die 2. Liga zu führen.